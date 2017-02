Seppe Smits bereikt halve finales WK Big Air in Quebec

Door: redactie

9/02/17 - 23u57

© epa.

Seppe Smits heeft zich in Quebec geplaatst voor de halve finales van het wereldkampioenschap Big Air. Met een puntentotaal van 83.75 eindigde onze 25-jarige landgenoot op de vijfde plaats in de tweede reeks.

De zege in de tweede reeks was voor Mark McMorris, die 95.00 punten kreeg. De Canadees behaalde daarmee het beste resultaat van alle deelnemers.



De beste drie snowboarders van elk van de twee reeksen kwalificeerden zich rechtstreeks voor de finale. De vierde tot achtste van elke reeks proberen zaterdag in de halve finales het ticket voor de finale te bemachtigen.



Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer zijn uitgeschakeld. De 21-jarige De Buck finishte in zijn reeks als tiende met 74.50 punten, te weinig om door te stoten. De 17-jarige Vandeweyer strandde met 53.00 punten op plaats 21.