Jelena Peeters eindigt laatste op 3.000 meter

Door: redactie

9/02/17 - 10u43

WK schaatsen Jelena Peeters is op de eerste dag van het WK schaatsen afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneung als 20ste en laatste geindigd op de 3.000 meter. Peeters noteerde op de gloednieuwe olympische ijsbaan een tijd van 4:12.51.

Peeters was dertien seconden langzamer dan de winnares, de Nederlandse Ireen Wüst (3:59.05). De tweede plaats was voor de Tsjechische Martina Sablikova (3:59.65), derde werd Antoinette de Jong, een landgenote van Wüst (4:01.99).



In haar rit tegen de Duitse Stephanie Beckert had Peeters lang de bovenhand. Twee ronden voor het einde nam Beckert echter een kleine voorsprong, die ze op de eindstreep had vergroot tot ruim drie seconden.



Peeters, die in de aanloop naar het WK een verkoudheid opliep, kreeg deze week te horen dat ze in Gangneung ook op de 1.500 meter mag uitkomen. Op de 5.000 meter, haar favoriete afstand, is Peeters eerste reserve.