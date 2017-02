'Gouden Nafi' staat er meteen: Thiam wint gemengde driekamp in Parijs

Door: redactie

9/02/17 - 00u14

Thiam, hier op een archiefbeeld. © epa.

Meerkampster Nafi Thiam heeft op de indoormeeting in Parijs een gemengde driekamp voor mannen en vrouwen gewonnen. Met 2.861 punten bleef de olympische zevenkampkampioene de Française Antoinette Nana Djimou (2.825 ptn) en de Nederlandse Nadine Broersen (2.761) voor. De Fransen Bastien Auzeil (2.461 pts), Gaël Quérin (2.413) en Kevin Mayer (1.652) slaagden er niet in om hun vrouwelijke collega's het vuur aan de schenen te leggen.

Thiam startte in het verspringen met 6m02 en 6m24 en liet bij haar derde poging 6m32, 19 centimeter onder haar persoonlijk record, optekenen. In het kogelstoten verbeterde ze haar persoonlijk record met 55 centimeter door het projectiel 15m35 ver te gooien. Thiam liet in beide disciplines de beste score optekenen. Op de 60 meter horden werd ze pas derde, maar dat wel in 8.45, slechts drie honderdsten boven haar persoonlijk record.



Thiam kwam voor het eerst weer in competitie sinds ze op 9 september 2016 het hoogspringen won op de Memorial Van Damme in Brussel.