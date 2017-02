Oostende en Charleroi sterker dan Franse teams in heenwedstrijd achtste finales FIBA Europe Cup

Door: redactie

9/02/17 - 00u10 Bron: Belga

Khalid Boukichou (rechts). © belga.

Oostende en Charleroi hebben allebei hun heenwedstrijd gewonnen in de achtste finales van de FIBA Europe Cup. Allebei versloegen ze een Franse club. Landskampioen Oostende nam met 95-86 de maat van Pau, Charleroi deed het tegen Nanterre zuiniger: 85-84. De terugwedstrijden worden over twee weken (woensdag 22/02) gespeeld.

Oostende startte sterk, met een 29-17 in het eerste kwart, maar bij de rust hingen de bordjes weer in evenwicht (46-46). In het derde kwart (24-18) nam Oostende weer afstand en in het slotkwart (25-22) werd het verschil nog lichtjes uitgediept. Khalid Boukichou (7 rbds) en Dusan Dordevic, allebei goed voor 17 punten, waren het best bij schot bij Oostende. Pierre-Antoine Gillet (15) en Rasko Katic (10) kwamen eveneens boven de 10 punten uit. Defensief liet Jean-Marc Mwema (8 ptn), goed voor 8 rebounds, zich opmerken.



Charleroi keek bij de rust tegen een 46-50 achterstand aan, maar kon op de valreep nog een nipte overwinning uit de brand slepen. Die had het in grote mate aan de 20 punten van D.J. Richardson te danken.