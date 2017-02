Snookerlegende Ronnie O'Sullivan is het beu: "Ik wil mij tijdens de wedstrijd gewoon kunnen concentreren "

Egon Van Nijverseel

8/02/17 - 15u02 Bron: Eurosport

© photo news.

De Engelsman Ronnie O'Sullivan vindt dat hij lang genoeg zijn mond heeft gehouden. In zijn laatste exclusieve blog vertelt 'The Rocket' wat een domper zette op zijn record van zeven overwinningen in het Masters toernooi.

"You're a f***ing nightmare mate" © afp. "Op een cruciaal moment in de match tegen Marco, maakte ik mij klaar voor een heel belangrijk shot. Telkens ik mij klaarzette om het shot te nemen bewoog de cameraman om het perfecte beeld te hebben. Elke keer stond ik recht om hem te vragen hiermee te stoppen, want het leidde mij af. Uiteindelijk heb ik mijn shotkeuze moeten veranderen omdat hij niet luisterde. Is dat eerlijk? Ik begrijp dat ik een voorbeeldrol heb en het positieve imago van het snooker moet uitstralen. Er wordt altijd gezegd dat alle spelers gelijk behandeld moeten worden, maar het is niet eerlijk dat ik afgeleid word door fotografen en anderen niet."



"Uit pure frustratie zei ik achteraf tegen de cameraman: 'you're a f****ing nightmare mate, you obviously don't know not to move in the players eyeline while the player is on a shot'. Ik praat dat vloeken helemaal niet goed en wil mij er graag voor verontschuldigen. Ik vraag gewoon om mij tijdens de wedstrijd volledig te kunnen concentreren, net als al de rest."

Beboet voor eigen mening "Ik weet niet wat de gevolgen zullen zijn van deze voorvallen, maar ik ga in de toekomst niet meer diep ingaan op vragen van de media. Het risico dat ik beboet word voor mijn eigen mening is te groot. Om de een of andere reden word ik meer beboet dan andere spelers, voor soortgelijke voorvallen. Ik laat de conclusie aan jullie."



"Jammer genoeg vind ik dat het soms een beetje persoonlijk is. Waarom? Omdat dit al jaren aan de gang is. Nu weten jullie dus allemaal waarom ik vanaf nu weinig zeg in interviews. Ik ben altijd goed voor krantenkoppen als ze mij nodig hebben, maar wanneer mijn mening hun niet aanstaat dan vallen ze mij onmiddellijk aan." © photo news.