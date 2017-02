Rusland blijft geschorst voor WK atletiek

Door: redactie

Rusland blijft geschorst voor het WK atletiek van deze zomer in Londen (4-13/08). Dat heeft de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) bekendgemaakt na een bijeenkomst in Monte Carlo. De in november 2015 opgelegde schorsing wegens systematisch dopinggebruik kan pas opgeheven worden wanneer het Russische Antidopingagentschap (RUSADA) opnieuw onafhankelijk en correct functioneert. Dat is momenteel nog niet het geval.

"Er werd ons gezegd dat het RUSADA op schema ligt om te beginnen met eigen tests in mei 2017, met de bedoeling in november 2017 opnieuw helemaal operationeel te zijn", aldus Rune Andersen, hoofd van de IAAF Task Force. In Rusland is er sinds de onthulling van door de staat georganiseerd dopinggebruik weliswaar vooruitgang geboekt, maar er moeten wel nog verschillende "mijlpalen" bereikt worden, zo klinkt het.



De IAAF wil Russische atleten die kunnen bewijzen dat ze de voorbije maanden onafhankelijke dopingcontroles hebben ondergaan wel onder neutrale vlag laten deelnemen aan internationale kampioenschappen. 35 Russische atleten hebben al een aanvraag ingediend om als neutrale sporter in actie te mogen komen.



Op de bijeenkomst in Monte Carlo besliste de IAAF verder ook dat het veranderen van nationaliteit tijdelijk een halt wordt toegeroepen. IAAF-voorzitter Sebastian Coe is van oordeel dat de huidige regels niet meer voldoen. De 15 lopende aanvragen worden niet getroffen door die beslissing. Vooral atleten uit Afrika dienen verzoeken in om voor een ander land aan te treden. "Op het hoogste niveau is atletiek een sport die steunt op nationale teams. Atletiek is dan ook zeer kwetsbaar in dit opzicht", aldus Coe. "De huidige regels bieden niet de noodzakelijke bescherming voor de betrokken atleten en staan open voor misbruik." Ten laatste tegen het einde van het jaar zal een werkgroep voorstellen indienen voor nieuwe regels.