Spektakel gegarandeerd bij WK skiën in St. Moritz

Door: redactie

6/02/17 - 20u22 Bron: AD

Marcel Hirscher en Lindsey Vonn. © AP.

Het duel Henrik Kristoffersen-Marcel Hirscher, de altijd sensationele afdaling, de immense druk op de schouders van Lara Gut of de nu al beladen confrontatie Mikaela Shiffrin-Lindsey Vonn. Het WK skiën, dat van morgen tot en met 19 februari in het Zwitserse St. Moritz wordt gehouden, belooft in het pré-olympisch jaar volop spektakel.

Het WK is terug in moeders schoot. Na 1934, 1948, 1974 en 2003 is de mondiale titelstrijd voor de vijfde keer terug in een van de oudste en bekendste skiresorts ter wereld, in het Zwitserse kanton Graubünden. Nooit werd een WK ergens vaker gehouden dan in St. Moritz. Met een budget van ruim zestig miljoen euro wil de Zwitserse skitrots komende week extra goede sier maken. Opnieuw. St. Moritz wil na 1928 en 1948 voor de derde keer de Winterspelen binnenhengelen, nu die van 2026.



Het WK skiën is daarvoor het uithangbord bij uitstek. Zeker nu het Zwitsers olympisch comité volgende maand de naam van de Zwitserse stad officieel bekend wil maken. Ook Davos en Lausanne hebben oren naar de Spelen van 2026. Met namen als Marcel Hirscher, u weet wel die Oostenrijker uit Annaberg met een moeder uit Den Haag, het nieuwe Noorse wonderkind Henrik Kristoffersen, Lara Gut, de Zwitserse hoop in bange dagen, de Franse held Alexis Pinturault en de Amerikaanse kanonnen Travis Ganong, Mikaela Shiffrin en uiteraard Lindsey Vonn heeft St. Moritz komende anderhalve week volop te pronken. © epa.

Super G

Het wordt elke (wedstrijd)dag genieten. Te beginnen morgen en overmorgen met de Super G voor vrouwen en mannen. Kanshebsters bij de 'godinnen van de sneeuw' zijn vooral Lara Gut, Lindsey Vonn, de Italiaanse Sofia Goggia en de Sloveense Ilka Stuhec. Tweevoudig wereldkampioene én olympisch kampioene Anna Veith-Fenninger start als titelverdedigster, maar de 27-jarige Oostenrijkse zei vandaag in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat ze allang blij is dat ze mag meedoen na een zware knieblessure.



Bij de mannen gaat het een dag later tussen de Oostenrijkers Matthias Mayer en titelverdediger Hannes Reichelt, de Zwitser Beat Feuz en de Noren Kjetil Jansrud, olympisch kampioen van Sotsji, en Aleksander Aamodt Kilde.



Klapper

De klapper van het WK wordt komend weekeinde ongetwijfeld de afdaling bij de mannen en vrouwen. Bij de vrouwen ontbrandt zich vrijwel zeker een strijd tussen Vonn, die behalve op de Super G en afdaling ook uitkomt op de combinatie, Shiffrin en Gut.



Toch tast Vonn in het duister over haar vorm. Ze is niet alleen nog maar net hersteld van twee zware blessures (knie en arm), de Amerikaanse kwam vorige week ook zwaar ten val in Cortina d'Ampezzo. "Dat was schrikken", zei ze vorige week. Vonn krijgt op de 2521 meter lange afdaling felle tegenstand van haar landgenote Shiffrin, de Zwitserse Gut, de Italiaanse Goggia en de Sloveense Stuhec.



De afdaling bij de mannen - met het steilste stuk (80%) meteen na de start - is 253 meter langer. Een echte topfavoriet is niet aan te wijzen. De Amerikaan Travis Ganong steekt in elk geval in supervorm na zijn wereldbekerzege in Garmisch-Partenkirchen. Ook Kjetil Jansrud, de Italianen Peter Fill en Dominik Paris - drie weken geleden winnaar van de beroemde Hahnenkamm Rennen - de Zwitser Beat Feuz en de Oostenrijker Hannes Reichelt behoren tot een grote groep kanshebbers. Lindsey Vonn. © getty.