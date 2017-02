Medaille blijft het doel van Bart Swings op WK schaatsen in Zuid-Korea

Lander Verhoeven

6/02/17

© epa.

De ambitie is hetzelfde, zowel de komende week als volgend jaar gaat Bart Swings voor een medaille. In het Zuid-Koreaanse Gangneung staan vanaf donderdag de wereldkampioenschappen schaatsen voor afzonderlijke afstanden op het spel. Over precies een jaar gaat het op dezelfde piste om olympische medailles.

Swings en de tweede Belgische deelnemer, Jelena Peeters, hebben een paar dagen genomen om te wennen aan de omstandigheden en het tijdsverschil. Ze hebben kunnen ervaren dat het ijs in de nieuwe hal met een toeschouwerscapaciteit van 8.000 plaatsen op zeeniveau niet bijzonder snel is.



Een dergelijke test op vreemd ijs is noodzakelijk. Elke ijsbaan heeft zo zijn eigenaardigheden. Aanvankelijk wilden de organisatoren pas enige dagen voor aanvang van het toernooi schaatsers op het ijs toelaten, maar op aandringen van vooral de Nederlander Sven Kramer konden ze al sinds vorige week dinsdag van de baan gebruikmaken.



Medaille als verjaardagsgeschenk



Door de achtste plaatsen die hij vorige week tijdens de wereldbekerwedstrijden in Berlijn op 1.500 en 5.000 meter behaalde, is Swings niet meer dan een outsider. Al behoort de 25-jarige student inmiddels al enige jaren tot de mondiale schaatselite, hij wacht nog steeds op zijn eerste medaille bij het WK afstanden. En misschien is dat wel een aardig verjaardagsgeschenk.



Vorig jaar kwam hij op de 1.500 meter in Kolomna dichtbij. De Nederlander Thomas Krol was echter 46 honderdsten rapper voor de bronzen plak. Het was Swings' beste prestatie in zijn loopbaan.



De laatste Belgische medaille dateert van de vorige eeuw. Bart Veldkamp, die in zijn geboorteland bekendstaat als schaatsbelg, won zilver in 1999 op de 5.000 meter. Sinds het einde van de schaatsploeg Stressless, waartoe Swings ook behoorde, heeft Veldkamp zich niet meer op de internationale ijsbanen laten zien. De beste kansen van Swings liggen net als vorig jaar op de 1.500 meter. Maar het vervelende is dat juist op die afstand van alles kan gebeuren. De echte specialisten hebben er tegenstand van sprinters met inhoud en snelle stayers.



Goede papieren voor discipline massastart



Het aantal kandidaten voor een ereplaats is groter dan bij de langere afstanden. Als Swings erin slaagt snel op tempo te komen - vaak zijn achilleshiel - dan zijn er mogelijkheden. De 1.500 meter vindt plaats op de slotdag, uitgerekend de dag dat hij 26 wordt. Dan staat ook de massastart, een minimarathon over zestien ronden, op de agenda. Bij wereldbekerwedstrijden heeft Swings dat onderdeel, dat in 2018 ook deel uitmaakt van het Olympisch programma, vier keer gewonnen. Met zijn ervaring als inlineskater en sprintsnelheid geldt hij daar wel als een van de favorieten.



Dat is zeker niet het geval op de 5.000 meter, die op de openingdag wordt gehouden. Dat geldt trouwens ook voor Peeters, die donderdag op de 3.000 meter start en daarna nog mag aantreden op de 5.000 meter en de massastart.