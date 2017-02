Dronken Michel Van den Brande wil zelf knokken op boksgala

Door: redactie

6/02/17

"Ik beken: ik had te veel gedronken. Ik mocht dat niet hebben gedaan." Dat zegt Michel Van den Brande over een incident op een boksgala dat hij zaterdag bijwoonde in Ingelmunster. Toen de jury niet zijn poulain, die hij sponsort, maar de tegenstander uitriep tot Belgisch kampioen ging Van den Brande helemaal door het lint.

"Er is geduwd en getrokken", zegt de stellingbouwer uit 'The Sky Is The Limit'. "En eigenlijk wilde ik in de boksring kruipen om die andere bokser wat 'lappen' te geven. Gelukkig hebben ze me met meerdere mannen op tijd kunnen tegenhouden. Pas op: dat zeg ik niet omdat ik schrik had van die bokser. Integendeel zelfs. De kans bestond dat ik die andere bokser had doodgeslagen. Man, wat was ik kwáád. Die gast heeft totaal onverdiend gewonnen. De schuld van de jury, natuurlijk. Werkelijk niemand in de zaal was akkoord met hun beslissing."



De stellingbouwer genoot gisteren naar eigen zeggen nog na van zijn avondje uit in Ingelmunster. "Ik moet zeggen: het was goed georganiseerd. Ik was daar met dertig vips. We kwamen niets tekort en hebben erg goed gegeten en gedronken. Zelfs een beetje te veel dus (lacht). Gelukkig had ik zoals altijd mijn BOB bij." (BJM)