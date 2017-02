Niet alleen Lady Gaga, ook paus spreekt fans Super Bowl toe

Door: redactie

5/02/17 - 23u11

De paus richt zich met een videoboodschap tot de fans van de Super Bowl. © Twitter.

Naast een optreden van Lady Gaga, mogen de toeschouwers én honderd miljoen kijkers van de Super Bowl, de finale van het American football deze nacht, zich ook verwachten aan een optreden van niemand minder dan... paus Franciscus.

Sportevenementen lijken niet echt paus Franciscus' ding. Het is pas de eerste keer dat de heilige man zich rechtstreeks richt tot de toeschouwers van een sportwedstrijd - en dan nog in een videoboodschap. De paus tweette wel al over de Olympische Spelen en het WK voetbal in 2014.



Het filmpje zal deze nacht op de grote schermen in het stadion worden geprojecteerd. Zijn boodschap, in het Spaans: "Grote sportevenementen zoals de Super Bowl zijn zeer symbolisch. Ze bewijzen dat het mogelijk is om een cultuur van ontmoeting en een wereld van vrede te bouwen."



Hij hoopt dat de wedstrijd "vrede, vriendschap en solidariteit" brengt. "Door deel te nemen aan sportwedstrijden leren we ons eigenbelang te overstijen en leren we op een gezonde manier offers te brengen, trouw te tonen en de regels te respecteren."