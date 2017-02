Toma Nikiforov verovert goud op Open Wezet judo

Door: redactie

Toma Nikiforov heeft vandaag in de categorie tot 100 kg de gouden medaille veroverd op het Open judo in Wezet. De Brusselaar, nummer 14 van de wereld, versloeg in de finale de Cubaan Jose Armenteros (IJF 6) met ippon.