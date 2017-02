Losgeslagen ijshockeyers timmeren 45 seconden lang op elkaars gezicht (en het is duidelijk wie 'wint')

Door: redactie

5/02/17 - 20u05

Na deze mep van McQuaid ging Martin tegen het ijs. © kos.

video

Het opvallendste moment uit de ijshockeywedstrijd tussen de Toronto Maple Leafs en de Boston Bruins van gisteravond was misschien wel de knokpartij tussen Boston-verdediger Adam McQuaid en Toronto-winger Matt Martin (zie video onder). De twee heren gingen met elkaar in de clinch en mochten ongehinderd 45 seconden lang op elkaars gezicht timmeren. Het publiek, de commentator én de ploegmaats van beide kemphanen konden het schouwspel duidelijk ook smaken. Zeker toen McQuaid zijn rivaal met een stevige mep tegen het ijs werkte, gingen de decibels de hoogte in...