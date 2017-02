Thomas Pieters wordt 23e, Spanjaard Garcia wint

Door: redactie

Dubai Desert Classic Thomas Pieters is als 23e geëindigd op het Dubai Desert Classic golftoernooi (EPGA/2.650.000 dollar).

De 25-jarige Antwerpenaar speelde in zijn vierde en laatste ronde net zoals tijdens de eerste drie ronden met hoogtes en laagtes. Zo startte hij met een dubbele bogey op de tweede hole. Na een birdie op de derde hole volgde er een tweede dubbele bogey op de zesde hole. Pieters begon daarna aan een remonte. Met vier birdies op een rij, op de holes zeven, acht, negen en tien, dook hij terug onder par. Op de holes elf en veertien moest hij twee bogeys op zijn kaart schrijven. De nummer 51 op de wereldranglijst sloot het toernooi af met birdies op de holes zeventien en achttien, goed voor een ronde in 71 slagen.



Met zijn totaalscore van 283 slagen, vijf onder par, telt hij in de eindstand veertien slagen meer dan de Spanjaard Sergio Garcia. Vooral in het scorend compartiment was Pieters de evenknie van Garcia met 24 onder par. De foutenlast van Pieters was echter zeer hoog met zeven dubbele bogeys en vijf bogeys.



Garcia stond van bij de start aan de leiding. Voor de 37-jarige Spanjaard is het de 30e overwinning in zijn professionele loopbaan, waaronder twaalf op het European Tour circuit. De zege was goed voor 410.224 euro.



Nicolas Colsaerts en Thomas Detry haalden de cut niet.