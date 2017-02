Natalya Antyukh, olympisch hordekampioene in 2012, bergt spikes op

Door: redactie

Natalya Antyukh zet op 35-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. De Russin won in 2012 in Londen olympisch goud op de 400m horden. Aan het Russische agentschap TASS liet ze weten "genoeg" te hebben van competitie en geen wedstrijden meer af te werken.

Antyukh won op de Spelen in Londen naast individueel goud ook zilver met de 4x400 meter aflossingsploeg. Die medaille moest ze echter inleveren nadat haar teamgenote Antonina Krivoshapka bij hertesten positief bleek op het gebruik van anabole steroide.



In Rio kon Antyukh haar olympisch titel vorig jaar niet verdedigen vanwege de Russische ban na het blootgelegde dopingschandaal in haar land.



De Russin beëindigt haar loopbaan met drie olympische medailles. In 2004 won ze in Athene zilver (opnieuw op de 4x400m) en brons (op de 400m individueel).