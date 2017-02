Gregory Wathelet pakt ticket voor WB-finale

© photo news.

Vice-Europees kampioen Gregory Wathelet heeft op de voorlaatste manche van de Wereldbeker jumping met het 12-jarige Belgisch Warmbloed Paard Forlap de negende plaats veroverd. Wathelet is daarmee zeker van kwalificatie voor de finale, die eind volgende maand in het Amerikaanse Omaha georganiseerd wordt. De zege in Bordeaux was voor thuisrijder Julien Epaillard.

Wathelet kocht eind november Forlap terug van de Oekraïner Alexander Onishenko toen die veroordeeld werd voor fraude, met het doel de talentrijke ruin klaar te stomen voor de topwedstrijden in 2017. Het duo was de enige Belgische combinatie die in Bordeaux de omvangrijke barrage met achttien haalde. Zij reden de tweede snelste tijd op de tabellen, maar op hindernis 2 stootten ze een balk af en die 4 strafpunten deden hen op de negende plaats eindigen.



In het klassement klimt Wathelet naar de zevende plaats met 45 punten. Daarmee is hij zeker van deelname aan de finale, die voorbehouden is voor de top 18. Belgisch kampioen Pieter Devos en Nicola Philippaerts konden in Bordeaux geen punten verzamelen en moeten daarom in de laatste wedstrijd, eind deze maand in Göteborg, nog proberen hun ticket voor Omaha veilig te stellen. Nicola Philippaerts staat met 39 punten op de twaalfde plaats. Pieter Devos is met 35 punten zestiende.