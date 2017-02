Nieuwe nederlaag voor Roeselare in EuroMillions Volley League, dit keer is Aalst boosdoener

Bewerkt door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 23u55

© Twitter Knack Roeselare.

Op de zestiende speeldag van de EuroMillions Volley League was er voor Roeselare geen eerherstel. Het pakte slechts drie op twaalf in de laatste vier wedstrijden. Ook Aalst bleek dit weekend te sterk voor de landskampioen.

De bezoekers lieten direct zien dat het opnieuw een moeilijke avond zou worden voor de West-Vlamingen. In de tweede set was er meer evenwicht, maar ook daarin was Aalst te sterk. Na een Roeselaarse heropflakkering in set drie, zorgde Aalst in de vierde set toch voor een nieuwe stuntzege: 15-25, 23-25, 25-17 en 18-25.



Die andere topper, tussen Antwerpen en Maaseik, lag veel meer in balans. Na twee spannende sets was de score ook mooi verdeeld. Een leuke derde set eindigde uiteindelijk in het voordeel van Maaseik waarna de bezoekers set vier met meer voorsprong konden binnenhalen: 23-25, 25-23, 30-32 en 19-25.