Anne Zagré loopt 8.13 op 60m horden in Karlsruhe

Door: redactie

4/02/17 - 21u22 Bron: Belga

© belga.

Anne Zagré heeft tijdens een indoormeeting in het Duitse Karlsruhe een chrono van 8.13 neergezet op de 60 meter horden.

In de derde van vijf manches van de IAAF World Indoor Tour werd de Brusselse vijfde in de tweede reeks. Haar tijd was onvoldoende voor een plek in de finale. Zagré liet de 11de chrono op 16 deelneemsters noteren.



Zagré, van wie het persoonlijk record 8.03 is, liep woensdag al het minimum (8.09) voor het EK indoor. In Düsseldorf finishte ze in de reeksen in 8.08, waarna ze in de finale zesde werd in 8.15. Het EK vindt van 3 tot 5 maart plaats in Belgrado.