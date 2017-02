James Wade houdt Kim Huybrechts uit achtste finales in Wigan

Door: redactie

4/02/17 - 21u10 Bron: Belga

Kim Huybrechts. © getty.

Voor de tweede keer in drie dagen heeft Kim Huybrechts (PDC 13) zijn meerdere moeten erkennen in de Engelsman James Wade (PDC 5). Op het UK Qualifier 2 dartstoernooi (60.000 pond) in het Engelse Wigan slikte onze landgenoot vandaag een 6-1 nederlaag.

Huybrechts, die in de eerste ronde vrij was, won zijn eerste wedstrijd met 6-2 van de Engelsman Eddie Dootson (PDC 179). In de derde ronde zette hij de Engelsman Josh Payne (PDC 46) met 6-4 aan de kant. Tegen de 33-jarige Wade moest Huybrechts het spel ondergaan, wat zich vertaalde in een afgetekende nederlaag. Voor Huybrechts begint Wade het zwarte beest te worden. In elf onderlinge confrontaties kon de 31-jarige Antwerpenaar slechts één keer winnen.



Mike De Decker (PDC 97), die tijdens het UK Qualifier 1 toernooi nog kon doorstoten tot de 16e finales, moest nu al afhaken in de eerste ronde na een 6-1 nederlaag tegen de Engelsman Kevin McDine.



Dimitri Van den Bergh (PDC 51) zette in de eerste ronde de Duitser Martin Schindler (PDC 133) met 6-4 opzij. In de tweede ronde was de Welshman Mark Webster (PDC 23) met 6-3 te sterk.



Ronny Huybrechts (PDC 47) won zijn eerste twee wedstrijden. Zo trok hij met 6-2 aan het langste eind tegen de Engelsman Kirk Shepherd (PDC 185), waarna hij in de tweede ronde de Engelsman Callum Loose (PDC 203) met 6-2 het nakijken gaf. In de derde ronde was de Welshman Gerwyn Price (PDC 20), een ex-rugbyspeler, met 6-1 meer dan een maatje te sterk.



De overwinning was voor de Australiër Simon Whitlock (PDC 16), die in de finale de Schot Gary Anderson (PDC 2) met 6-4 achter zich hield.



Uitslagen:

Eerste ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/51) - Martin Schindler (Dui/133) 6-4

Kevin McDine (Eng) - Mike De Decker (Bel/97) 6-1

Ronny Huybrechts (Bel/47) - Kirk Shepherd (Eng/185) 6-2



Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/13) - Eddie Dootson (Eng/179) 6-2

Ronny Huybrechts (Bel/47) - Callum Loose (Eng/203) 6-2

Mark Webster (Wal/23) - Dimitri Van den Bergh (Bel/51) 6-3



Derde ronde:

Gerwyn Price (Wal/20) - Ronny Huybrechts (Bel/47) 6-1

Kim Huybrechts (Bel/13) - Josh Payne (Eng/46) 6-3



16e finales:

James Wade (Eng/5) - Kim Huybrechts (Bel/13) 6-1



Finale:

Simon Whitlock (Aus/16) - Gary Anderson (Sch/2) 6-4