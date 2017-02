Belgian Bullets stellen teleur in Igls

Bewerkt door:

Elfje Willemsen en Sophie Vercruyssen hebben in de zevende en voorlaatste Wereldbekermanche in het Oostenrijkse Igls geen ereplaats weten te veroveren. De Belgian Bullets eindigde veertiende in een tijd van 1:47.76, dat was 1.62 na het Amerikaanse duo Elana Meyers Taylor en Kheri Jones. De tandem Vannieuwenhuyse-Aerts werd zeventiende (1:47.94).