Usain Bolt start seizoen in gemengde estafetterace

4/02/17 - 14u28 Bron: Belga

© epa.

De Jamaicaanse topsprinter Usain Bolt is zijn seizoen vandaag op een ongewone manier gestart. Bolt nam in Melbourne tijdens de Nitro Athletics deel aan een gemengde estafetterace.

De achtvoudig olympisch kampioen kreeg in het 'Bolt All-Star team' het gezelschap van zijn landgenoot Asafa Powell en de Amerikaanse atletes Jenna Prandini en Jeneba Tarmoh.



"Ik heb me goed geamuseerd", liet Bolt na afloop noteren. "Het is ook voor de atleten eens leuk om in een ander opzet te lopen. Ik denk dat iedereen zich goed vermaakt heeft."



De Nitro Athletics krijgen volgende week donderdag en zaterdag nog een vervolg. De atleten nemen er, behalve een gemengde estafetterace, ook deel aan een 60m en 200m, een afvallingsrace, verspringen, speerwerpen en een estafetterace over horden.