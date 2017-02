Sarah Loko tekent met zevende plaats voor beste Belgische resultaat in Sofia

Door: redactie

4/02/17 - 14u00 Bron: Belga

Sarah Loko. © photo_news.

Sarah Loko (-63 kg) heeft met een zevende plaats de beste Belgische prestatie geleverd op de openingsdag van de European Open van Sofia. In dezelfde gewichtsklasse raakten Sandrine Billiet en Maxine Heyns niet verder dan de tweede ronde. Juniore Myriam Blavier (-52 kg) raakte in de tweede ronde niet voorbij de Canadese Ecaterina Guica, die Ilse Heylen van de Spelen van Rio hield.

De 30-jarige Sarah Loko (IJF 62), die vorig jaar de overstap maakte van de Franse Judofederatie naar de Vlaamse, was in Sofia vrij geloot voor de eerste ronde en had in ronde twee geen moeite om de dertien jaar jongere Roemeense juniore Anda Valvoi (geen ranking) met waza-ari opzij te zetten. Maar daarna beet ze twee keer in het zand tegen Duitse judoka's en moest zo vrede nemen met een zevende plaats. Eerst verloor ze met ippon van de 19-jarige Duitse vice-Europees kampioene bij de junioren, Lara Reimann en in de herkansingen moest ze, eveneens met ippon, de zege laten aan Nadja Bazynski (IJF 78), die eerder op de dag Maxine Heyns (geen ranking) met ippon naar huis had gestuurd.



De 26-jarige Sandrine Billiet (IJF 69) won haar eerste duel van de dag met ippon van de Bulgaarse juniore Izabel Hristova (geen ranking) maar verloor vervolgens met waza-ari van de Israëlische juniore Inbal Shemesh (geen ranking).



Onze 19-jarige landgenote Myriam Blavier (IJF 114) startte puik met winst tegen de regerend Spaanse kampioene Ana Perez Box (IJF 142), die ze na tien seconden in de Golden Score een waza-ari aansmeerde. Maar in de tweede ronde bleek de vier jaar oudere Canadese olympiër Ecaterina Guica (IJF 26) nog een maatje te groot. Na 1:17 kreeg de Belgisch vicekampioene bij de -52 kg een waza-ari en een ippon achter haar naam.