Vincent Kompany trekt grote ogen wanneer ze hem met deze beelden opwarmen voor 'Super Bowl LI'

Door: redactie

4/02/17 - 10u11

Morgen staat de wereld in de Verenigde Staten even stil, want dan wordt de 'Super Bowl', de finale van de American Football-competitie en één van de grootste sportevenementen ter wereld, afgewerkt. De New England Patriots en de Atlanta Falcons strijden in deze 51ste editie om eeuwige roem en als opwarmertje haalde Manchester City hun kapitein Vincent Kompany voor de camera om hem enkele hoogtepunten van het voorbije seizoen te laten zien. En onze landgenoot trok meer dan eens grote ogen bij wat hij te zien kreeg...