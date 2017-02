Thomas Pieters begint als 28e aan slotronde in Dubai

Door: redactie

4/02/17 - 16u05 Bron: Belga

Thomas Pieters is als enige landgenoot nog in de running. © getty.

Thomas Pieters heeft na een derde ronde van 70 slagen zijn positie in het klassement met twee plaatsen kunnen verbeteren tijdens het Dubai Desert Classic golftoernooi (EPGA/2.650.000 dollar). Hij is nu 28e.

Pieters, die vandaag 30 holes afwerkte nadat het toernooi door de slechte weersomstandigheden tot een inhaalrace was herleid, startte en eindigde met een dubbele bogey. De 25-jarige Antwerpenaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest op de twaalfde hole een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Vanaf de dertiende hole begon hij aan een remonte met birdies op de holes dertien, zeventien, twee, drie, vijf en zes, waarmee hij in de top-20 klom. Op de par-3 zevende hole liep het opnieuw fout met als gevolg een dubbele bogey. Het was ondertussen zijn vijfde dubbele bogey in drie ronden. Desondanks zette hij een score van twee onder par neer.



Met zijn totaalscore van 212 slagen telt Pieters, met nog één ronde te spelen, twaalf slagen meer dan de Spanjaard Sergio Garcia, die de koppositie blijft behouden. Garcia heeft nu een marge van drie slagen voorsprong op de Zweed Henrik Stenson, 's wereld nummer vier.



Stand na derde ronde

1. Sergio Garcia (Spa) 200=65-67-68 -16

2. Henrik Stenson (Zwe) 203=68-68-67

3. Ian Poulter (Eng) 205=67-71-67

. Prom Meesawat (Tha) 205=69-68-68

5. Peter Uihlein (VSt) 206=69-68-69

. George Coetzee (ZAf) 206=66-70-70

7. Tyrrell Hatton (Eng) 207=72-70-65

. Raphael Jacquelin (Fra) 207=70-71-66

. Chris Paisley (Eng) 207=71-66-70

. Nacho Elvira (Spa) 207=67-68-72

...

28. Thomas Pieters (BEL) 212=71-71-70