Pieters haalt cut, Detry en Colsaerts zijn uitgeschakeld in Dubai Desert Classic golf

Door: redactie

4/02/17 - 09u24 Bron: Belga

Thomas Pieters is als enige landgenoot nog in de running. © getty.

Thomas Pieters heeft zich als enige landgenoot geplaatst voor de finaleronden op het Dubai Desert Classic golftoernooi (EPGA/2,65 miljoen dollar).

Nadat de tweede ronde werd stilgelegd door de slechte weersomstandigheden, moest zowat de helft van het deelnemersveld zaterdagmorgen zijn tweede reeks van achttien holes verder afwerken. Pieters, die nog twaalf holes voor de boeg had en op dat moment 48e plaats stond, leek aanvankelijk in de top 15 te klimmen. Zo putte de 25-jarige Antwerpenaar op de elfde hole een birdie weg, waarna hij een bogey moest incasseren. Op de volgende vier holes lukte hij evenveel birdies waarmee hij op een gedeelde 13e plaats postvatte. Op de zeventiende hole liep het echter fout wat resulteerde in een dubbele bogey.



Met zijn ronde van 71 slagen, één onder par en een totaalscore van 142 slagen, maakte de nummer 51 op de wereldranglijst wel acht plaatsen winst en klom hij naar de 30e plaats.



Voor Thomas Detry en Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop. Het duo, dat onder zeer moeilijke weersomstandigheden vrijdag de tweede ronde afwerkte, haalde de cut niet. Zo moest Colsaerts na een tweede ronde van 78 slagen genoegen nemen met een gedeelde 118e plaats.



Detry, die lang uitzicht had op de eindfase, ging compleet in de fout op de achttiende en laatste hole, een par-5 waar hij negen slagen voor nodig had. Hij strandde op een gedeelde 96e plaats.



De leiding is nog steeds in handen van de Spanjaard Sergio Garcia. Hij zette na zijn openingsronde van 65 slagen een ronde van 67 slagen neer. In de tussenstand telt hij drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Nacho Elvira.



- stand na tweede ronde -



1. Sergio Garcia (Spa) 132=65-67 -12



2. Nacho Elvira (Spa) 135=67-68



3. Henrik Stenson (Zwe) 136=68-68



. George Coetzee (ZAf) 136=66-70



5. Peter Uihlein (VSt) 137=69-68



. Chris Paisley (Eng) 137=71-66



. Prom Meesawat (Tha) 137=69-68



8. Matthew Southgate (Eng) 138=72-66



. Ian Poulter (Eng) 138=67-71



10. Magnus A Carlsson (Zwe) 139=71-68



. Brandon Stona (ZAf) 139=70-69



. Maximilian Kieffer (Dui) 139=69-70



. Lasse Jensen (Den) 139=69-70



. David Lipsky (VSt) 139=67-72







30. Thomas Pieters (BEL) 142=71-71



-----------------------------------------



96. Thomas Detry (BEL) 149=72-77



118. Nicolas Colsaerts (BEL) 154=76-78