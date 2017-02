Windvlagen verstoren speelschema Dubai Desert Classic golf

Lander Verhoeven

3/02/17 - 15u55 Bron: Belga

© afp.

video De tweede ronde van het Dubai Desert Classic is vandaag stilgelegd. Het golftoernooi kende net als de wielerronde van Dubai, waar de vierde rit werd geschrapt, problemen door het slechte weer.

Zowel Nicolas Colsaerts als Thomas Detry, die bij de vroege starters behoorden en hun tweede ronde konden afwerken, moesten onder moeilijke omstandigheden de Emirates golfbaan op. Nadat er enkele bomen tegen de vlakte gingen, besloot de organisatie om de tweede ronde stil te leggen.



Colsaerts zal er tijdens de finaleronden niet bij zijn. Hij kwam niet verder dan 78 slagen, zes over par en dit na drie birdies en negen bogeys, waarmee hij op een voorlopige gedeelde 121e plaats dag twee afsloot.



Alle druk op schouders Pieter



Thomas Detry leek zijn plaats voor de finaleronden veilig te stellen. Op de achttiende en laatste hole liep het echter compleet fout met een quadruple bogey (+4) als gevolg. Met zijn ronde van 77 slagen en een totaal van 149 slagen sloot hij dag twee af op een gedeelde 93e plaats, wat allicht niet goed genoeg zal zijn voor een plaats in de eindfase.



Alle hoop ligt nu bij Thomas Pieters. De Antwerpenaar, die later van start ging, heeft zes van de achttien holes afgewerkt. Met een voorlopige totaalscore in par en een gedeelde 48e plaats zal hij zaterdagmorgen in de vroege uurtjes nog twaalf holes moeten spelen.