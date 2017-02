Withete thaibokser verkoopt vader en dochter pak rammel (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

5/02/17

video Een oefenduel van EL-tegenstander Genk dat stinkt naar matchfixing, Dennis Praet die zijn eerste treffer maakt voor Sampdoria en Nederlandse schaatstser die op 20 meter van de finish valt. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere spraakmakende sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Weerzinwekkende video toont hoe stoppen he-le-maal doorslaan bij withete thaibokser die vader en dochter pak rammel verkoopt Een heftig en ophefmakend geval van verkeersagressie met een kampioen in het thaiboksen in de hoofdrol houdt Australië al een paar dagen in de ban. Daniel Valusaga is de naam van de oproerkraaier die het gemunt had op een man en zijn dochter en hen een paar rake klappen verkocht. Aanleiding? Volgens de eerste elementen van een onderzoek naar de zware feiten sprong de vechtersbaas uit zijn vel omdat de wagen van Nathan Harris en zijn dochter dubbel geparkeerd stond (zie het blauwe voertuig in de video).



Valusaga stormde in Surfers Paradise in volle colère op zijn slachtoffers af en toen die uit de wagen stapten, begon hij als een wildeman klappen uit te delen. Vooral de vader moest het zwaar ontgelden en wanneer zijn dochter probeerde haar in nood verkerende papa los te krijgen uit de klauwen van het heethoofd moest ook zij een paar meppen incasseren. Uiteindelijk ging de 30-jarige bokskampioen zo fel tekeer dat hij zijn slachtoffer Nathan Harris bewusteloos sloeg. De man werd noodgedwongen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar liep gelukkig geen levensbedreigende verwondingen op.





Geen afscheidsboodschap voor fans: ontstemde Leon Bailey pakt zijn koffers Leon Bailey is nu ook écht vertrokken bij Genk. De Jamaicaan kwam maandag afscheid nemen van de spelersgroep en pakte zijn koffers. Toen hij die wilde inladen in zijn Range Rover Evoque, liep hij onze videoman tegen het lijf. Op de vraag of hij geen afscheidsboodschap aan de fans wilde geven, kregen we een resolute neen te horen. Daarna vertrok de Jamaicaan - duidelijk ontstemd door de berichten die hij de laatste dagen van de Genksupporters via sociale media ontving - haastig met zijn 4x4 richting Leverkusen. Niet meteen het afscheid dat pakweg een jaar geleden hij in gedachten zal gehad hebben...





Oefenduel tegenstander RC Genk stinkt naar matchfixing: spelers trappen penalty expres naast Astra Giurgiu, de Roemeense tegenstander van RC Genk in de zestiende finales van de Europa League, heeft vorige week een oefenduel afgewerkt dat naar matchfixing stónk. Met in de hoofdrol de scheidsrechter van dienst. De feiten deden zich tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen het Poolse Pogon Szczecin. In de eerste helft kende de ref de Roemenen een hoogst discutabele strafschop toe. Op de beelden valt nergens een overtreding waar te nemen, toch besliste de ref om naar de stip te wijzen. Giurgiu-kapitein Sapunaru zette zich achter de bal en trapte zachtjes in de handen van de Poolse doelman.



Een scenario dat blijkbaar niet in het kraam van de man in het zwart paste. Die liet de strafschop doodleuk hernemen. Een ploegmaat van Sapunaru mikte vervolgens opzichtig naast het doelkader. Toen de ref wat later ook aan de overzijde naar de stip wees na een onschuldig duel in de zestienmeter, gingen de poppen opnieuw aan het dansen. Ook de Polen weigerden de cadeaupenalty te verzilveren. Andermaal werd de strafschop opzettelijk naast het doel getrapt.

Pijnlijk: Nederlandse schaatst na 200 km op kop, maar dan gebeurt het ondenkbare in eindspurt Schaatsster Elma de Vries zag woensdag op de Weissensee het ultieme horrorscenario werkelijkheid worden. Ze was op weg de Alternatieve Elfstedentocht te winnen, tot ze tegen het ijs smakte op 20 meter van het einde.



De Alternatieve Elfstedentocht in Weissensee in Oostenrijk kent een pijnlijke ontknoping bij de vrouwen. Na meer dan 8 uur op haar benen te staan en 200 kilometer te hebben geschaatst, valt De Vries op 20 meter van de finishlijn. Door deze val verliest de Nederlandse haar koppositie en wordt ze pas vierde. De overwinning is voor Lisa van der Geest.

Praet scoort zijn eerste voor Sampdoria en legt het Roma van Nainggolan en Vermaelen over de knie Hij heeft er lang op moeten wachten, maar Dennis Praet heeft vandaag zijn eerste doelpunt gescoord in loondienst van het Italiaanse Sampdoria. Onze landgenoot tekende halfweg het eerste bedrijf voor de gelijkmaker in de competitiewedstrijd tegen AS Roma - waar ook Radja Nainggolan én Thomas Vermaelen een basisstek hadden. Praet droeg zo zijn steentje bij in de 3-2 stuntzege van zijn team tegen de Romeinse grootmacht. Doelpuntenmaker Dennis Praet werd na ruim een uur naar de kant gehaald door zijn coach Marco Giampaolo.