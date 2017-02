Belgian Cats oefenen zes keer in aanloop naar EK

Door: redactie

3/02/17 - 13u39 Bron: Belga

© belga.

De Belgische nationale vrouwenbasketploeg speelt in aanloop naar het EK in Tsjechië (16-25 juni) zes vriendschappelijke wedstrijden.

Op 9 mei blazen de Belgian Cats verzamelen in Kortrijk voor de start van de voorbereiding. De meisjes van Philip Mestdagh nemen van 26 tot 28 mei deel aan een toernooi in Italië met, naast het gastland, ook Rusland en Hongarije als tegenstander. Op 2 juni oefent België in Wevelgem (De Schelp) tegen viceolympisch kampioen Spanje. Een dag later wacht in de Lange Munte in Kortrijk een nieuw confrontatie met de Spanjaarden. Op 10 juni spelen de Belgen in Ieper tegen Nederland.



België neemt het op het EK in zijn groep op tegen Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni).