Roxane Taeymans hervat competitie na acht maanden blessureleed

3/02/17

Judoka Roxane Taeymans hervat zondag op de European Open van Sofia de competitie na een inactiviteit van acht maanden tengevolge van een schouderoperatie. In totaal komen er acht Belgen in actie in Sofia.

Nadat de 25-jarige Antwerpse vorige maand een veertiendaagse stage in Japan had afgewerkt, telde Roxane Taeymans ongeduldig af naar haar eerste toernooi. "Acht maanden revalideren en trainen zonder wedstrijd in het vooruitzicht is echt niet motiverend voor een atleet. Ik ben dus heel blij dat het bijna zo ver is."



De European Open van Sofia is het eerste evenement waar de vrouwen de kwalificatie voor het Europees kampioenschap kunnen afdwingen maar dat lijkt Taeymans, die kampt in de klasse tot 70 kg, nog niet aan de orde. "Vooreerst zijn er de nieuwe reglementen waar ik, maar ook mijn collega's en de scheidsrechters zich aan aan moeten passen. Maar verder heb ik het gevoel dat ik een stap in het onbekende ga zetten omdat het al zo lang geleden is dat ik nog een kamp heb moeten vechten. Het deelnemersveld in Sofia is zeker niet te onderschatten met een aantal Europese toppers en sterke Japanners. Ik stel dus nog geen al te hoge verwachtingen bij mijn wederoptreden."



Naast Roxane Taeymans komen ook nog Lola Mansour en Gabriella Willems in actie bij de -70 kg en bij de -63 kg Sara Loko, Myriam Blavier, Maxine Heyns, Sandrine Billiet en Lise Luyckfasseel.