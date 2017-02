Kuchar neemt beste start op Phoenix Open golf in Scottsdale

Door: redactie

3/02/17 - 08u27 Bron: Belga

© getty.

Matt Kuchar staat na een openingsronde van 64 slagen (zeven onder par) aan de leiding van het Phoenix Open golftoernooi (PGA/6,7 miljoen dollar) in het Amerikaanse Scottsdale (Arizona).

De 38-jarige Kuchar, die Thomas Pieters van olympisch brons hield in Rio, putte vijf birdies en een eagle weg. Hij telt een slag voorsprong op zijn landgenoot Brendan Steele en de Japanner Hideki Matsuyama, de regerende kampioen die eerder dit seizoen het HSBC Champions won.



De Amerikaan Rickie Fowler, die vorig jaar na een play-off de zege aan Matsuyama moest laten, opende met een ronde van 67 slagen, waarmee hij op een gedeelde negende plaats staat.



Het Phoenix Open is met zijn 85e editie één van de oudste toernooien in de Amerikaanse PGA tour. Het toernooi is met een gemiddelde van 500.000 toeschouwers één van de drukstbezochte golfevenementen van het seizoen. Vorig jaar telde men liefst 618.000 toeschouwers. De Stadium golfbaan staat vooral gekend om zijn 16e hole, een par-3 waar tribunes staan voor 20.000 golffans.



. Stand na eerste ronde:



1. Matt Kuchar (VSt)64 -7



2. Hideki Matsuyama (Jap)65



. Brendan Steele (VSt)65



4. Robert Garrigus (VSt)66



. Byeong Hun An (ZKo)66



. Scott Brown (VSt)66



. Chris Kirk (VSt)66



. John Peterson (VSt)66



9. Rickie Fowler (VSt)67



. Martin Laird (Sch)67



. Alex Cejka (Dui)67



. Graham DeLaet (Can)67



. Webb Simpson (VSt)67



. Brooks Koepka (VSt)67



. J.B. Holmes (VSt)67



. Steve Stricker (VSt)67



...