MMA'er rolt spierballen na rake trap, al doet 'kunstje' ná die KO heel wat stof opwaaien bij aanwezige fans

3/02/17 - 07u02

Hierboven ziet u ene Dustin Joynson in volle ornaat nadat hij één van de beste knock-outs uit zijn carrière had uitgedeeld. Akkoord, met de rake trap in het gelaat van opponent Christiano Catala zelf mocht er (puur sportief bekeken) zéker zijn, maar de manier waarop hij de wedstrijd verder afwikkelde kon bij de aanwezige fans maar op weinig bijval rekenen. Na die trap zag hij immers hoe zijn tegenstander duidelijk al aan het wankelen ging en nog voor de scheidsrechter kon ingrijpen, verkocht Joynson de onfortuinlijke Catala nog twee rake tikken. Een beslissing die bij het publiek werd onthaald met de nodige fluitjes...