Lady Gaga doet tijdens rust Super Bowl oproep tot eenheid

Door: redactie

2/02/17 - 22u55 Bron: AFP

© getty.

Lady Gaga zal het muziekspektakel verzorgen tijdens de rust van de Super Bowl, de American football-finale. De 30-jarige zangeres belooft een oproep tot eenheid en liefde te brengen.

De Super Bowl is het meest bekeken televisieprogramma in de Verenigde Staten. Tijdens de rust van de wedstrijd wordt de traditionele 'halftime show' gehouden, een optreden met een superster. Dit jaar valt Lady Gaga die eer te beurt.



Zal de extravagante zangeres de gelegenheid aangrijpen om een politieke boodschap uit te dragen over de woelige nasleep van de verkiezing van Donald Trump? "Ik zal alleen uitspraken doen die ik al mijn hele carrière doe", vertelde de zangeres tijdens een persconferentie. "Het wordt vooral een boodschap van eenheid en gelijkheid, maar ook van liefde en gastvrijheid die tot het DNA van dit land behoren."



De 51ste Super Bowl vindt nu zondag plaats. De Atlanta Falcons nemen het in het NRG Stadium van Houston op tegen de New England Patriots.