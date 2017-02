Belgian Lions openen EK tegen Groot-Brittannië

Door: redactie

2/02/17 - 17u46 Bron: Belga

© belga.

De Belgian Lions zullen op 1 september in Istanboel hun EK basket openen tegen Groot-Brittannië. Dat werd vandaag duidelijk bij de bekendmaking van de wedstrijdkalender door de Internationale Basketfederatie (FIBA). De Lions nemen voor de vierde keer op rij deel aan de eindronde van een EK.

De Belgen nemen het verder in de loodzware poule D op tegen Letland (2 september), Rusland (4 september), Turkije (5 september) en Servië (7 september). De wedstrijden worden afgewerkt in de zaal van de Turkse topclub Fenerbahçe, met een capaciteit van 10.850 plaatsen.



De eerste ronde van het EK wordt in september in vier verschillende steden afgewerkt. Naast Istanboel zijn dat het Finse Helsinki (groep A), het Israëlische Tel Aviv (groep B) en het Roemeense Cluj-Napoca (groep C).



De eerste vier uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Vanaf dan worden alle wedstrijden afgewerkt in de Sinan Erdem Arena (13.722 plaatsen) in Istanboel. De Belgian Lions werden twee jaar geleden dertiende op het EK in Frankrijk. Spanje is de regerende Europees kampioen.