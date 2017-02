Wat je moet weten over de 51ste Super Bowl

Lander Verhoeven

Vannacht is het weer zover: de 51ste Super Bowl gaat van start (om 0u30 Belgische tijd) en zal weer miljoenen kijkers wereldwijd lokken. Het is één van de grootste sportevenementen ter wereld en ook dit jaar is er geen geld of moeite gespaard om er weer een heus spektakel van te maken. De finale in Houston (Texas) gaat tussen de Atlanta Falcons en de New England Patriots. Maar wat is hun verleden in de Super Bowl? Hieronder vind je een gids om je klaar te stomen voor de wedstrijd.

Atlanta Falcons: unieke kans op roem Voor de Atlanta Falcons is het nog maar de tweede keer ooit dat ze in de Super Bowl staan. Het is al geleden van in 1999. Deze wedstrijd was toen geen succesverhaal en ze verloren met 34-19 van de Denver Broncos. De fans zullen dan ook gebrand zijn op die eerste overwinning ooit.



Dit jaar beschikken de Falcons wel over de nodige ervaring. Zo heeft hun coach Dann Quinn al een keer de clash tussen de twee beste Amerikaanse football teams gewonnen als defensietrainer van de Seattle Seahawks. Verder hebben de Falcons 5 spelers in hun rangen met een verleden in de Super Bowl. Zo wonnen Dwight Freeney, Courtney Upshaw en Joe Vellano deze prestigieuze wedstrijd al eens als speler. Terwijl Philip Weeler en Dashon Goldson al weten hoe ze moeten omgaan met een verloren finale.



Bij de Falcons verkeert quarterback Matt Ryan in bloedvorm. De speler heeft in de afgelopen zes wedstrijden 18 touchdowns gegooid, waarvan 5 in de halve finale tegen Green Bay Packers vorige week maandag.



New England Patriots: afspraak met de geschiedenis De New England Patriots schrijven vandaag geschiedenis. Door zich voor de negende keer te plaatsen voor de Super Bowl vestigden ze al een nieuw record. Het is het eerste team ooit dat dit kunstje 9 keer flikt. Hun vorige prestaties in de eindwedstrijd waren wisselvallig, zo hebben ze deze zowel 4 keer gewonnen als 4 keer verloren.



Voor hun coach Bill Belichick is het ook een hoogdag. Zo vestigt hij een nieuw record door zich als eerste hoofdcoach 7 keer te plaatsen voor de Super Bowl. Als hij deze ook wint, dan wordt het nog straffer voor Bill. Dan wordt hij de eerste hoofdcoach ooit die de prestigieuze wedstrijd 5 keer wint. Tenslotte liggen de Falcons Belichick wel goed: in dienst van de Patriots heeft hij alle 4 de vorige ontmoetingen al gewonnen.



De New England Patriots zijn aan een sterke periode bezig en hebben afgelopen jaar geen enkele wedstrijd buitenshuis verloren. Deze indrukwekkende reeks is mede mogelijk gemaakt door sterspeler Tom Brady. De quarterback verbreekt het record van meeste deelnames van een speler aan de Super Bowl, door hier voor de zevende keer te verschijnen. Mocht hij deze winnen, dan evenaart hij het record van 5 overwinningen van Charles Haley. Tom Brady © ap.