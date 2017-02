Thomas Pieters opent Dubai Desert Classic met 38ste plaats en is beste Belg

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Thomas Pieters is met een openingsronde van 71 slagen (-1) de beste van de drie Belgen op het Dubai Desert Classic golftoernooi (EPGA/2.650.000 dollar). Hij is voorlopig 38ste. Thomas Detry (par) staat 59ste, Nicolas Colsaerts (+4) kwam niet verder dan een 112de plaats.

Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, zat meteen in zijn ritme. Zo stond de Antwerpenaar na 12 holes op een gedeelde tweede plaats en dit na birdies op de tien, dertien, zeventien, achttien en drie, waartussen hij een bogey op de vijftiende hole moest noteren. Met nog drie holes te spelen, ging hij in de fout op de zevende en negende hole, wat hem een bogey en een dubbele bogey kostte.



Met zijn score van één onder par telt Pieters zes slagen meer dan de Spanjaard Sergio Garcia, die alleen aan de leiding staat.



59ste plek voor Detry

Detry had voor zijn eerste 18 holes 72 slagen nodig, par. De Brusselaar, die ook op de tweede parcourshelft van start ging, kwam op de eerste negen holes rond in één onder par. Op zijn negen laatste holes moest hij één over par op zijn kaart schrijven, wat zich vertaalde in een gedeelde 59ste plaats.



Zwakke start Colsaerts

Colsaerts, die eind vorig jaar in Dubai nog vierde werd tijdens het World Tour Championship, kwam in zijn eerste ronde niet verder dan 76 slagen, vier over par. Ook hij ging op de laatste holes in de fout. Zo stond hij na twaalf holes nog op één onder par. Na een bogey op de vierde hole moest hij op de laatste drie holes nog een dubbele bogey en twee bogeys incasseren. Na zijn zwakke ronde werd hij verwezen naar een gedeelde 112de plaats.



Voor Tiger Woods werd het ook al een dag om vlug te vergeten. De veertienvoudige majorwinnaar, die het toernooi in 2006 won, kwam niet verder dan een teleurstellende eerste ronde van 77 slagen, waarmee hij 121de staat. Zes spelers konden hun eerste ronde niet afwerken wegens de intredende duisternis.