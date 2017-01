Belgische toptaekwondoka en broer van zelfmoordterrorist Zaventem mag VS niet in

Mourad Laachraoui. © belga.

De taekwondoka's Si Mohamed Ketbi en Mourad Laachraoui en hun coach Abdelkhalak Mkadmi zijn de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Daardoor moesten ze zich afmelden voor de US Open, die vandaag van start gingen. Mourad Laachraoui is de broer van Najim Laachraoui, één van de zelfmoordterroristen die zichzelf op 22 maart 2016 opbliezen in de luchthaven van Zaventem. Ketbi vertegenwoordigde België op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio.

De Franstalige Taekwondofederatie (ABFT) had op 4 januari de geldigheid van de paspoorten nagegaan en een ESTA-reisvergunning aangevraagd voor het drietal. Zo'n ESTA volstaat voor een Belg om naar de VS te reizen, een visum is niet nodig. De reisvergunning werd snel en zonder problemen gevalideerd door de Amerikaanse autoriteiten. De vlucht naar Las Vegas was voorzien om 7u25 op woensdag 25 januari, vijf dagen na de eedaflegging van Donald Trump als 45ste president van de VS. Twee uur en 29 minuten voor het opstijgen ontving de federatie een e-mail dat de ESTA-reisvergunningen alsnog geweigerd werden, zonder motivering.



Paspoortcontrole

De twee taekwondoka's en hun coach waren hier niet van op de hoogte. Op de luchthaven van Zaventem waren ze al ingecheckt en hadden ze de bagage- en paspoortcontrole al achter de rug. Bij het aan boord gaan kregen Ketbi, Laachraoui en Mkadmi pas te horen dat ze zonder visum niet toegelaten zouden worden in het vliegtuig. Uiteindelijk besliste de federatie de deelname van zijn taekwondoka's aan de US Open te annuleren. De ABFT zag ongeveer 5.000 euro (vluchten, hotel, inschrijvingen) in rook opgaan en is ontgoocheld over "deze beslissing die een directe impact heeft op de Belgische vertegenwoordigers van onze sport".



Zeven landen

Het op 27 januari door Trump aangekondigde inreisverbod in de VS geldt voor zeven landen: Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië, Jemen en Irak. Met die tijdelijke, maar erg omstreden, maatregel wil president Trump naar eigen zeggen de terroristen buiten houden. Maar die maatregel kan ook gevolgen hebben voor mensen met een dubbele nationaliteit, wanneer ze naast bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit ook de nationaliteit van één van die zeven landen bezitten.



Si Mohamed Ketbi is de vicewereldkampioen in de klasse tot 58 kg. Mourad Laachraoui is de regerende Europese kampioen in de categorie tot 54 kg.

Lees ook Mourad Laachraoui Europees kampioen taekwondo (-54kg)