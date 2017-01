Olympisch kampioen Farah dan toch geen slachtoffer van 'moslimban' Trump

Door: redactie

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah mag vanuit zijn trainingskamp in Ethiopië dan toch gewoon naar de Verenigde Staten reizen. Het ministerie van Buitenlands Zaken in Washington heeft hem vandaag die verzekering gegeven.

De maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump om onder anderen mensen uit Somalië geen toegang te verschaffen tot de Verenigde Staten, is niet van toepassing op 'Sir Mo'. Het ministerie van Buitenlands Zaken zocht uit hoe het zat en berichtte Farah vandaag dat hij wel naar de VS mag. De atleet reageerde volgens zijn woordvoerder opgelucht.



Trump ondertekende vorige week een decreet waardoor reizigers uit zeven "gevaarlijke moslimlanden" (Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië) de Verenigde Staten niet meer in mogen. Dat "om de natie tegen buitenlandse terroristen te beschermen". Farah dreigde zelf het slachtoffer te worden van de maatregel. De in Somalië geboren Brit woont al zes jaar met zijn vrouw en vier kinderen in Portland (Oregon), aan de westkust van de VS. Momenteel traint hij in Ethiopië en was hij niet zeker dat hij nog naar huis kon.



Gisteren reageerde Farah op zijn Facebookpagina bijzonder scherp op de belissing van Trump. "Op 1 januari van dit jaar werd ik nog geridderd door hare majesteit, nu maakt Trump me tot een vreemdeling. Het is heel verontrustend dat ik mijn kinderen moet vertellen dat papa misschien niet thuis komt. Ik moet hen uitleggen dat de president een maatregel heeft ingevoerd die stamt uit onwetendheid en vooroordelen. Ik ben een Britse burger die zes jaar in de VS woont. Ik werk hard, betaal mijn belastingen en voed mijn kinderen op in een land dat ze als het hunne beschouwen. Nu vertellen ze mij en vele anderen dat we niet langer welkom zijn."