Paard overlijdt na gewonnen race, reacties na het drama zijn niet mals

Manu Henry

29/01/17 - 21u29

video De paardensport werd gisteren tijdens de Cotsworld Chase in het Engelse Cheltenham opgeschrikt door een drama. Racepaard Many Clouds, in 2015 nog winnaar van de Grand National, stuikte na afloop van de gewonnen race in mekaar. Dierenartsen kwamen ter plaatse om het paard de nodige zorgen toe te dienen, maar alle hulp kwam te laat.

Oliver Sherwood - de trainer van het onfortuinlijke paard - vermoedt dat een hartaanval de oorzaak is van het overlijden van Many Clouds. Sherwoord reageerde logischerwijze emotioneel op het drama: "Ik heb altijd gezegd dat hij voor jou zou sterven. Helaas is dat wat hij vandaag ook effectief gedaan heeft want hij wilde de race zo graag winnen. Het leek of hij verslagen was, maar hij knokte zich terug in de laatste meters en kon uiteindelijk toch nog winnen. Ik train nu al 32 jaar dit soort paarden, maar een paard zoals Many Clouds kom je zelden tegen", zo zei Sherwood.



Er is echter nog geen bevestiging dat Many Clouds het leven liet vanwege hartfalen. Een autopsie zal meer duiding moeten brengen omtrent de doodsoorzaak van het paard. Feit is wel dat het dier afgelopen zomer al werd geopereerd wegens ademhalingsproblemen.



Het overlijden kwam zonder meer hard in de wereld van de paardensport. Op de sociale media ontstond tevens flink wat commotie. "Dit is dierenmishandeling", klonk het via een Twitteraar. "Ik snap niet dat deze dieren kunnen sterven voor ons entertainment." Uiteraard waren er ook veel steunbetuigingen aan het adres van Sherwood.