Japanner Watanabe verpulvert wereldrecord 200m schoolslag

Door: redactie

29/01/17 - 10u55 Bron: Belga

© ap.

De Japanner Ippei Watanabe heeft op een zwemmeeting in Tokio het wereldrecord op de 200 meter schoolslag voor mannen verpulverd.

Hij liet in de Japanse hoofdstad een topchrono van 2:06.67 optekenen en deed daarmee ruim beter dan de vorige besttijd (2:07.01), die al sinds 15 september 2012 op naam van zijn landgenoot Akihiro Yamaguchi stond.



De pas 19-jarige Watanabe, op de Spelen van Rio pas zesde in de finale van de 200m school, zwom 34 honderdsten sneller dan Yamaguchi en mag zich dus de nieuwe wereldrecordhouder noemen. Hij is de eerste zwemmer die onder de grens van de 2:07 duikt.