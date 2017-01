Menen stunt tegen Roeselare in EuroMillions Volley League, Maaseik profiteert

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Het werd vandaag een leuke vijftiende speeldag in de EuroMillions Volley League, waarin alleen Aalst genoeg had aan drie sets om een zege te boeken. In de West-Vlaamse topper stuntte Menen tegen Roeselare, dat zijn leidersplaats moest afstaan aan Maaseik.

Menen startte het best in de derby tegen Roeselare. Na een verschroeiende start kwam Roeselare langszij. Daarna volgden twee bloedstollende sets. Twee keer was het thuisploeg Menen die aan het langste eind trok (25-16, 19-25, 26-24 en 27-25). Zo pakt Menen vier op zes tegen Roeselare en onderstreept het de goede vorm nogmaals.



In de strijd om de zesde plaats keken Haasrode Leuven en Gent elkaar in de ogen. Beide ploegen hadden geen goede periode achter de rug, maar bij de thuisploeg was daar - vooral in de eerste en derde set - weinig van te merken. Na een spannend slot nam Leuven een stevige optie op het laatste play-offticket (25-14, 19-25, 25-14 en 25-23).



Droge 3-0

Aalst klaarde de klus in drie sets en had in de begin- en slotset geen probleem met Borgworm. In de tweede set daarentegen leken de bezoekers lange tijd aan het langste eind te zullen trekken. De thuisploeg herstelde zich net op tijd (25-19, 25-23 en 25-13).



Maaseik mispakte zich in de eerste set aan Guibertin. In de volgende set stelde het orde op zaken waarna het alsnog doorstoomde naar een driepunter. In de heenronde had Maaseik wel een tiebreak nodig om de zege te pakken (23-25, 25-12, 25-22 en 25-17). In de Antwerpse derby overtuigde Antwerpen gedurende drie sets, maar moest het ook een setje laten aan thuisploeg Amigos Zoersel (16-25, 25-22, 15-25 en 19-25).