Jorik Hendrickx grijpt nipt naast het podium op EK kunstschaatsen in Ostrava

28/01/17 - 23u45 Bron: Belga

© ap.

Jorik Hendrickx is vanavond op een knappe vierde plaats geëindigd op het EK kunstschaatsen in het Tsjechische Ostrava. De 24-jarige Hendrickx mocht na een persoonlijk record met een vijfde plaats in de stand aan de vrije kür beginnen en leverde daarin een vlekkeloze prestatie af.

© afp.

De Turnhoutenaar kreeg 160.06 punten, een verbetering van zijn vorige persoonlijk record (158.92) dat hij eind oktober 2015 had neergezet. Ook zijn totaalscore van 242.56 punten leverde hem logischerwijs een nieuw persoonlijk record op, een verbetering van de 233.47 die hij in 2015 liet noteren.



Spaans goud

De Spanjaard Javier Fernandez was na de korte ook de beste in de vrije kür (190.59) en veroverde zo voor de vijfde keer op rij de Europese titel bij de mannen. Met zijn totaalscore van 294.84 punten liet hij de Russen Maxim Kovtun (266.80) en Mikhail Kolyada (250.18) achter zich. De Spanjaard treedt zo in de voetsporen van de Slovaak Ondrej Nepela, die tussen 1969 en 1973 vijf keer Europees kampioen werd.



Een vierde plaats is het beste resultaat ooit van Hendrickx op een Europees kampioenschap. Eerder werd hij al drie keer negende. Zijn jongere zus Loena vierde in Ostrava haar EK-debuut met een zevende plaats.