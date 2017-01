Loena Hendrickx wordt zevende bij debuut op EK kunstschaatsen

Door: redactie

Loena Hendrickx heeft een geslaagd debuut gemaakt op het Europees kampioenschap kunstschaatsen in het Tsjechische Ostrava. De 17-jarige Antwerpse eindigde op de zevende plaats. Na de korte kür was Hendrickx woensdag met 55,41 punten elfde. Gisteren leverde ze in de vrije kür met 117,30 punten de zevende prestatie van 24 finalistes af.