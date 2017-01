Slechte dag voor Evi Van Acker op WB zeilen Miami

Door: redactie

Zeilster Evi Van Acker deed het vrijdag niet goed op de wereldbeker Laser Radial in Miami (Florida). De 31-jarige Gentse werd 14e en 26e in de regatta's van de vierde dag. Ze blijft tweede in de stand, maar ziet de Griekse Vasileia Karachaliou ver uitlopen. Met nog twee regatta's en een medal race voor de boeg heeft de titelverdedigster zestien punten goed te maken. Donderdag volgde ze op slechts één puntje van Karachaliou, woensdag had ze de leiding nog in handen.