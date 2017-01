Belgian Bullets blijven steken op zesde plaats in WB bobslee

Lander Verhoeven

Pilote Elfje Willemsen en remster Sara Aerts zijn vrijdag op de zesde plaats geëindigd in de Wereldbekermanche bobslee bij de vrouwen in het Duitse Königssee.

Voor de start van de zesde WB-manche van het seizoen wisselden de Belgische teams van remster. Sophie Vercruyssen kwam zo in de tweede bobslee van pilote An Vannieuwenhuyse terecht. De eerste bobslee met Willemsen en voormalig meerkampster Aerts finishte na een vijfde plaats in de eerste en een zevende stek in de tweede run in 1:42.14 op de zesde plaats, op 1.13 van de Amerikaanse winnares Elana Meyers Taylor (1:41.01). Haar landgenote Jamie Greubel Poser pakte zilver, de Duitse Europese kampioene Mariama Jamanka mocht als derde mee het podium op. De Canadese regerende olympische kampioene Kaillie Humphries moest vrede nemen met de vierde stek.



Willemsen beste Belgische



Vannieuwenhuyse en Vercruyssen vielen met de tweede Belgische bobslee net buiten de top tien. Met hun 1:42.46 strandde ze op een elfde stek. De derde Belgische bobslee met Lien De Decker en Nel Paulissen werd gediskwalificeerd in de eerste run.



In de Wereldbekerstand staat Willemsen met 664 punten op de tiende stek, Vannieuwenhuyse volgt op de twaalfde plaats met 592 punten. Lien De Decker is 22e met 168 punten. Humphries blijft met 1.236 punten aan de leiding.



De komende WB-manche wordt op zaterdag 4 februari in het Oostenrijkse Igls gehouden. Het seizoen wordt afgesloten in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, als belangrijke test voor de Olympische Spelen van komend jaar.