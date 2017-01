Bart Swings grootste naam bij eerste selectie Wereldspelen Wroclaw 2017

Lander Verhoeven

27/01/17

© photo news.

Het BOIC keurde een eerste selectie goed met het oog op de Wereldspelen in Wroclaw van deze zomer. De eerste selectie bestaat uit 60 atleten uit 11 sporten. De bekendste namen zijn skeeler Bart Swings en muurklimster Anak Verhoeven.

Van 20 tot en met 30 juli gaat de tiende editie van de Wereldspelen van start in het Poolse Wroclaw. Op deze Wereldspelen zouden er zo een 3.500 atleten uit meer dan 100 landen meedoen. Op een evenement vinden er 31 sporten plaats. Hier is een greep uit het aanbod van sporten waar de Belgen in gaan strijden: gymnastiek, ju-jitsu, reddend zwemmen, korfbal en petanque.



De edities vinden om de 4 jaar plaats en net zoals in 2013 gaat Rudy Lahor ook ditmaal Team Belgium begeleiden: "Ik hoop op een delegatie voor Wroclaw met hetzelfde potentieel van de vorige editie. De atleten worden geselecteerd in nauw overleg met de betrokken federaties en op voorstel van deze federaties. De atleten dienen het potentieel te hebben om een podiumplaats te behalen."