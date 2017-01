Kieldrecht wint, Charleroi verliest in Challenge Cup

Door: redactie

25/01/17

Asterix Avo heeft een goede zaak gedaan in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Challenge Cup volleybal voor vrouwenteams. De landskampioen uit Kieldrecht nam in eigen zaal met 3-1 de maat van het Hongaarse Vasas Boedapest. De setstanden waren 25-22, 25-17, 18-25, 25-20.

Met Dauphines Charleroi stond er vanavond nog een tweede Belgische club in de achtste finales, maar hen verging het minder goed. De Henegouwers gingen met 3-1 onderuit op het veld van het Spaanse Logrono (25-17, 23-25, 25-14, 25-23).



De terugwedstrijden worden op 7 (in Boedapest) en 9 februari (in Charleroi) afgewerkt.