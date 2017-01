Oostende ondanks zege tegen Cibona Zagreb naar Europe Cup

Door: redactie

25/01/17 - 23u07 Bron: Belga

Katic (rechts) was de topschutter bij Oostende (archieffoto). © photo news.

Landskampioen BC Oostende is vandaag op de veertiende en laatste speeldag van de Champions League basketbal voor mannenteams met 71-77 (rust 31-38) gaan winnen bij het Kroatische Cibona Zagreb. Dankzij de overwinning eindigt de kustploeg als vijfde in zijn poule, maar het hoorde niet bij de beste vier vijfdes van alle groepen en zo mag het een verlengd verblijf in de Champions League vergeten. BCO wordt wel - net als Charleroi - opgevist in de achtste finales van de Europe Cup.