Vital Heynen wil bij Red Dragons iets neerzetten dat nog niemand hem heeft voorgedaan

25/01/17 - 18u17 Bron: Belga

Volleybal Vital Heynen werd vandaag voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Red Dragons, de nationale volleybalploeg bij de mannen. De ambitieuze Limburger wil ook bij de Dragons "iets neerzetten". "Deelname aan de Olympische Spelen in Tokio blijft de ultieme droom", aldus Heynen.

"Natuurlijk blijft deelname aan de Olympische Spelen in 2020 in Tokio de ultieme droom", opende de kersverse bondscoach. "Het is al van 1968 geleden dat daar nog een Belgische volleybalploeg in slaagde. Maar ik wil vooral - net als in het verleden met Duitsland - iets neerzetten dat nog niemand mij heeft voorgedaan."



"De WK-kwalificatie van 23 tot 28 mei in Slovenië wordt moeilijk omdat de spelers uit de Belgische competitie en die uit Italië, Polen en Duitsland zich pas laat bij de selectie zullen voegen", vervolgde Heynen. "Maar op het EK in Katowice zullen we al drie maanden samen getraind hebben en dan wil ik zien waar we staan. Bovendien is Katowice de plaats waar ik met de Duitse ploeg een medaille behaalde op het WK. Ik heb daar dus goede herinneringen aan. Verder kijk ik uiteraard ook uit naar de World League-matchen in de Antwerpse Lotto Arena."



Tigers

Ook voor Gert Vande Broek, coach van de Yellow Tigers, blijft Tokio de ultieme droom. "We willen op ons sterkst zijn in 2019, het pre-olympisch jaar. Om aan het pre-olympisch toernooi te mogen deelnemen, moeten we in de Europese top-8 te blijven. Wij moeten ons dus focussen op de lange termijn, op een ploeg die over twee à drie jaar haar top moet kunnen bereiken."



Vande Broek en de Tigers werken deze zomer opnieuw 38 wedstrijden af. Daarin moeten de nodige punten verdiend worden om in die top-8 te blijven. "De World Grand Prix beschouwen we als een mogelijkheid om punten te pakken. Het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk is een heropfrissen van hetgeen we kunnen voor eigen publiek. Maar het is op het EK, dat de meeste punten verdiend kunnen worden. Met Tsjechië, Nederland en Servië is het een zware loting geworden. Tegen Tsjechië moeten we winnen en tegen Servië en Nederland starten we telkens als underdog. Maar in de tweede ronde zie ik zeker mogelijkheden", besloot Vande Broek.