Futsalspeler 5 jaar geschorst, ploeg uit competitie genomen na zware vechtpartij

Door: redactie

25/01/17 - 16u58 Bron: Belga

video De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft futsalspeler Ahmed Ammour voor vijf seizoenen geschorst. Zijn team Givry Boussu wordt voorlopig uit competitie genomen. Dat maakte Thibault De Gendt, de competitiemanager van de Belgische voetbalbond, bekend op Twitter.

Anderhalve week geleden liep een futsalwedstrijd in Henegouwen helemaal uit de hand. Het duel tussen thuisploeg Givry Boussu en het Limburgse ZVK Alken ontaardde enkele minuten voor het einde in een zware vechtpartij. Reden hiervoor was de rode kaart van één van de thuisspelers. De betrokken speler spuwde daarop naar de scheidsrechter en sloeg ook zijn bril van het hoofd. Een twintigtal fans van de thuisploeg stormde vervolgens het veld op, waarna tal van schermutselingen ontstonden.