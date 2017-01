Deze MMA-compilatie gaat viraal en na het bekijken ervan zal u meteen snappen waarom

Door: redactie

Dat het er in het Ultimate Fighting Championship (UFC, ofte de grootste MMA-organisatie ter wereld) vaak (lees: altijd) snoeihard aan toe gaat, krijgt u op tijd en stond mee via onze sportpagina's. Een gebruiker op Streamable heeft nu een compilatie in elkaar gebokst van 20 gevechten die allen niet langer duurden dan 20 seconden en zijn knutselwerk is op nog geen dag tijd al ongeveer één miljoen keer bekeken. 'Usual suspects' McGregor en Rousey kunnen daarin natuurlijk niet ontbreken, maar de twee waren lang niet de strafste in het gezelschap. Oordeelt u vooral zelf!