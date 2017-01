Patriots en Falcons spelen begin februari Super Bowl 51

Matt Ryan. © photo news.

Fans van de New England Patriots en Atlanta Falcons mogen een trip boeken naar Houston (Texas), waar de 51ste Super Bowl uit de geschiedenis wordt gespeeld. De Falcons maakten in eigen huis gehakt van de Green Bay Packers (44-21), terwijl de Pittsburg Steelers de Patriots (36-17) niets in de weg konden leggen.

De ruststand in Atlanta was met 24-0 een verrassing. De Packers waren de laatste wedstrijden immers in bloedvorm en schakelden achtereenvolgens de New York Giants en Dallas Cowboys - de beste ploeg van het reguliere seizoen - uit. Na de pauze hield Atlanta de controle en won het met 44-21. Matt Ryan, quarterback van de Falcons, was de uitblinker met vier passing touchdowns en één rushing TD.



Later op de avond was het de beurt aan de New England Patriots en Pittsburg Steelers. In het eigen Foxborough domineerden de Patriots van start tot finish. Quarterback Tom Brady was goed voor drie touchdowns, terwijl de defensie van de Patriots de 'big three' bij Pittsburgh in bedwang hield. Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell en Antonio Brown konden nooit echt hun stempel drukken (36-17). New England mag zo naar zijn negende Super Bowl. Een record.



Op 5 februari wordt de 51ste Super Bowl uit de geschiedenis gespeeld in Houston, Texas.